延續去年八度改寫單月營收新高氣勢，和潤（6592）自結1月營收26.41億元，年增23％，續創單月新高紀錄，台灣、大陸營收年增分別為20％、39％。和潤截至2023年底合併總資產已超過3,100億亦創新猷。

和潤表示，1月各項業務營運均穩定成長，適逢農曆年前為資金需求旺季，因此締造新高紀錄。展望2024年，高利率環境仍在，但隨著經濟成長逐漸復甦，AI技術躍進，和潤將持續深耕朝向多角化經營，並運用新科技提升效率與品質，積極應對各項環境變化，力求穩健發展。

和潤表示，公司近年經營規模持續擴大，陸續設立子公司（和勁企業、和潤電能），由於「商標」是消費者辨識企業商品與服務的重要資訊，能強化消費者對公司各類服務與品牌的認知，和潤企業自2023年開始導入智慧財產管理制度，訂定智財管理策略目標，積極與同仁展開內部溝通，並透過教育訓練扎根，提升同仁對於智慧財產議題的認知，首度申請經濟部產業發展署所推動之台灣智慧財產管理規範（TIPS）即取得A級認證。

在當今強調永續與數位轉型的時代，和潤表示，公司鼓勵同仁持續創新，累積智慧資本，藉由智財管理的推動，有效提升永續經營韌性，落實公司治理及智慧財產法規的遵循，打造企業優勢競爭力。