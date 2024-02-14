中國大陸抖音歌曲《科目三》舞蹈爆紅引發跟風潮，日前連台北寧夏夜市也舉辦「科目三舞蹈比賽」，引發網友正反兩極評價。沒想到的是，《科目三》熱潮竟然隨即吹進台灣本土戲劇，綠媒古裝單元劇《台灣傳奇》近日在劇情中加入大跳《科目三》的橋段，讓許多網友傻眼到爆。國民黨台北市議員游淑慧則直言，上綱到统戰大可不必，否則台灣在鄧麗君風靡大陸的年代就反攻大陸了，是對自己多沒自信，才會什麼都怕？

《台灣傳奇》單元劇「喜事連蓮」中的比武劇情，竟加入了大跳《科目三》舞蹈的橋段，有網友在PTT直呼「肥宅我過年期間看『台灣的目揪』（眼睛，指該綠媒），結果看到一半突然來個科目三，真是嚇死寶寶了！」鄉民直酸「舞統台灣成功了，慟！」、「台灣怎麼沒有紅的東西能跳？」、「出征寧夏夜市的那批側翼勒？」、「超級可悲，這樣也可以？」、「我真的傻爆眼！」、「不管是誰跳，抖音的東西就是很低能。」

「劇情確實荒謬，但上綱到统戰大可不必！」游淑慧今(14日)在臉書發文質疑，如果跳《科目三》、看抖音、唱飛鳥和蟬就會被對岸统戰。那早在大陸「早上聽老鄧、晚上聽小鄧」，那個鄧麗君瘋靡大陸的年代，我們就反攻大陸、统一中國了。「是對自己多沒自信？才會什麼都怕……」。