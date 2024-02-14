澳洲新南威爾斯省（New South Wales）北端一處多年來廣受澳洲人歡迎、全球知名的天體海灘可能保不住了。澳洲媒體報導，省府局處以「環境問題」等多個理由要求禁止大眾裸體出沒這處海灘，地方議會即將在下周四（22日）表決此案。當地天體主義者已發動連署爭取保留，直指倉促決定取消這項已20多年的政策「不公平」。
澳洲7News、美國有線電視新聞網（CNN）14日報導，澳洲新南威爾斯省北部拜倫灣（Byron Bay）有一段大約800公尺長的僻靜海濱「帖嘎拉海灘」（Tyagarah Beach），屬於帖嘎拉自然保護區的一部分，由省府負責維護，1998年當地議會答應了當地社區居民的要求，這處海灘成了全省極少數獲准「出於自由不穿衣服」出沒的海灘之一。
近幾年這處海灘裸泳客行為不檢個案愈來愈多，警方持續接獲投訴，由於位處偏遠，治安維持不易。保護區的報告指出，不當舉止包括攻擊、淫穢、反社會等行為，甚至有人在衣著不當的情況下出現在鄰近的保護區。2018年即已有人提案取消允許裸泳政策，議會予以否決但退讓一步，在當地增設監視器因應。
新省國家公園與野生動物管理局（NPWS）說，不少海灘泳客闖入附近的沙丘地帶，造成環境問題，該局「不支持」帖嘎拉自然保護區設置天體區域。NPWS去年12月致函拜倫郡議會申訴，在公共場合裸體「不符合保護區管理觀念」，納入自然保護區管理計畫並提出範圍擴大的管理策略。
議會將於22日表決是否取消帖嘎拉海灘的「裸體自決」政策。郡議會表示，議會對於保護區並無管轄權，應以正確態度決議撤銷1988年允許帖嘎拉海灘著衣選擇權的決定。倘若表決通過，4月8日起，海灘上的「允許裸泳（可選擇不穿衣）」（nude bathing permitted, clothes optional）告示就會拆除，進入海灘者必須穿著泳衣。
不過，帖嘎拉海灘取消裸體許可一事並未全體居民贊同，拜倫灣天體主義者協會發起請願，至14日已1125人向省府環境局長連署。49歲的協會主席班納（Bradley Benham）說：「我從小時候就在這片海灘裸泳了。如今這裡的人口比當年多太多了，使用海灘的人數大增，我們需要合法指定的裸泳地點。」
請願書宣稱「裸體休閒是合法的生活方式」，在新南威爾斯省乃至於澳大利亞全國，為天體主義者提供的合法戶外空間稀少，這處海灘受到高度重視，25年來這處海灘充滿樂趣與自由，成千上萬的人們以負責任的態度到訪，「在並未徵求大眾意見或提供替代地點的情況下，倉促決定關閉天體海灘並不公平，我們表達反對立場」。
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