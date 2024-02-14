澳洲新南威爾斯省（New South Wales）北端一處多年來廣受澳洲人歡迎、全球知名的天體海灘可能保不住了。澳洲媒體報導，省府局處以「環境問題」等多個理由要求禁止大眾裸體出沒這處海灘，地方議會即將在下周四（22日）表決此案。當地天體主義者已發動連署爭取保留，直指倉促決定取消這項已20多年的政策「不公平」。

澳洲7News、美國有線電視新聞網（CNN）14日報導，澳洲新南威爾斯省北部拜倫灣（Byron Bay）有一段大約800公尺長的僻靜海濱「帖嘎拉海灘」（Tyagarah Beach），屬於帖嘎拉自然保護區的一部分，由省府負責維護，1998年當地議會答應了當地社區居民的要求，這處海灘成了全省極少數獲准「出於自由不穿衣服」出沒的海灘之一。

近幾年這處海灘裸泳客行為不檢個案愈來愈多，警方持續接獲投訴，由於位處偏遠，治安維持不易。保護區的報告指出，不當舉止包括攻擊、淫穢、反社會等行為，甚至有人在衣著不當的情況下出現在鄰近的保護區。2018年即已有人提案取消允許裸泳政策，議會予以否決但退讓一步，在當地增設監視器因應。

Byron Shire residents calling on council to make swimmer put their clothes back on at Tyagarah Beach. @msariovski #PRIME7 pic.twitter.com/0fFGXLjpbw — 7NEWS Coast (@7NEWSCoast) August 30, 2018

新省國家公園與野生動物管理局（NPWS）說，不少海灘泳客闖入附近的沙丘地帶，造成環境問題，該局「不支持」帖嘎拉自然保護區設置天體區域。NPWS去年12月致函拜倫郡議會申訴，在公共場合裸體「不符合保護區管理觀念」，納入自然保護區管理計畫並提出範圍擴大的管理策略。

議會將於22日表決是否取消帖嘎拉海灘的「裸體自決」政策。郡議會表示，議會對於保護區並無管轄權，應以正確態度決議撤銷1988年允許帖嘎拉海灘著衣選擇權的決定。倘若表決通過，4月8日起，海灘上的「允許裸泳（可選擇不穿衣）」（nude bathing permitted, clothes optional）告示就會拆除，進入海灘者必須穿著泳衣。

A popular Australian nude beach could be no more.

Tyagarah Beach, a secluded 800-meter (875-yard) stretch of beachfront north of Byron Bay, has been the topic of heated debate in recent weeks.

The beach, long loved by naturists from Australia and around the world, is part of the… pic.twitter.com/ShPa03XfBj — Uzalendo News (@UzalendoNews_KE) February 14, 2024

不過，帖嘎拉海灘取消裸體許可一事並未全體居民贊同，拜倫灣天體主義者協會發起請願，至14日已1125人向省府環境局長連署。49歲的協會主席班納（Bradley Benham）說：「我從小時候就在這片海灘裸泳了。如今這裡的人口比當年多太多了，使用海灘的人數大增，我們需要合法指定的裸泳地點。」

請願書宣稱「裸體休閒是合法的生活方式」，在新南威爾斯省乃至於澳大利亞全國，為天體主義者提供的合法戶外空間稀少，這處海灘受到高度重視，25年來這處海灘充滿樂趣與自由，成千上萬的人們以負責任的態度到訪，「在並未徵求大眾意見或提供替代地點的情況下，倉促決定關閉天體海灘並不公平，我們表達反對立場」。