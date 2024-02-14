許多人出門在外一時尿急、便急時，可能會向附近的店家臨時商借廁所。一位男子透露，過年期間他給大家方便、大方出借廁所，沒想到提供的蹲式馬桶卻因此嚴重堵塞，坐式馬桶上也一堆腳印，讓他忍不住怒轟遊客們沒有公德心，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他想著過年期間讓大家方便解決燃眉之急，因此提供廁所外借，沒想到遊客們卻沒一點公德心，明明廁所都有標示勿丟垃圾及衛生紙，卻還是有遊客硬丟，甚至在廁所裡抽菸。

原PO感嘆，「過個年我們的馬桶就爆炸了，坐式的也一堆腳印」，害他從除夕到大年初五都在通馬桶，如今馬桶已經塞到沒辦法再通了，只好在門上貼上故障標示，而他也只能安慰幸好沒有安裝小便斗，否則情況可能更嚴重，最後原PO也補充了遊客們使用馬桶後的噁爛照片。

對此，許多網友紛紛回應，「正常情況，有時候好心借別人，別人當應該的，會感恩的沒幾個」、「一律寫張故障貼上不給用啊，畢竟人多必有枯枝」、「公共廁所就如同開盲盒，打開都好驚喜」、「台灣人的素質根本不意外」。