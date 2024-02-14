韓國人氣女團TWICE在台灣知名度超高，因為有來自台灣的成員子瑜，讓不哈韓的台灣人也會多少注意到她們。不久前子瑜才帶著隊長志效和成員定延的家人們到台灣南北跑，最近才回韓國，沒想到今（14日）情人節她寵粉送上「禮物」，甜美嗓音唱起中文歌，讓網友直呼「太幸福了」。
子瑜今日晚上在Instagram更新動態，提到很久沒聽徐佳瑩的熱門歌曲〈你敢不敢〉，這幾天再聽到覺得真好聽，臨時決定加上伴奏來一段「說來就來的翻唱」，還不忘先打預防針「雖然有一些瑕疵」；影片中子瑜在濾鏡下只有淡妝，胸前P了一個麥克風圖案，接著投入地開始唱起歌，專注的神情很有魅力。
在翻唱影片中，子瑜不僅罕見唱起中文歌，歌唱實力也隨著經驗更好了，儘管有一些小瑕疵，仍讓粉絲拜倒在她甜美嗓音下，紛紛滿意稱讚，「能聽到唱中文歌的子瑜太幸福了吧」、「別覺得有瑕疵，瑕不掩瑜」、「聲音真的進步超多，果然是專業」。
而子瑜最後在文末向粉絲們表示，「情人節快樂，Happy Valentine’s Day」，足見她真的很寵粉絲；子瑜的好友Elkie（莊錠欣）也有現身留言鼓勵她，「好棒，情人節快樂寶貝」。
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