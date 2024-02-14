胡瓜女兒小禎（胡盈禎）出道後在許多綜藝節目累積主持經驗，承接爸爸的衣缽，如今也是一個獨當一面的主持人，時常在節目或社群平台上分享生活，過年期間大多藝人都和家人們團聚，不知為何卻突然傳出小禎死訊，她得知後透過社群澄清。

小禎在facebook 限時動態曬出戴著墨鏡的自拍照，並無奈表示：「最近一直不知道從哪傳出我的死訊…打個卡讓大家安心一下（還是其實no one cares？）」，她大器坦言雖然是在大過年傳出這種消息，但她一點都不忌諱，因為她有上帝有耶穌，有她愛的神，在愛裡從來不會畏懼！話鋒一轉她提到「btw（by the way／順帶一提）塞車真的是極度考驗人品跟耐性~~~」。

小禎透過社群澄清。（圖／小禎facebook）

小禎在去年10月透露被診斷出自律神經失調，當時她PO出一大袋中藥包，表示沒有喝中藥的經驗，但因為生病決定試試看，之後她就很少曝光身體狀況。小禎2014年曾因多囊性卵巢綜合症導致內分泌嚴重失調，在吃藥和罹病的情況下，體重一度飆升到105公斤，後來她胖到打噴嚏後站不起來還要靠女兒攙扶上廁所，住院一週後她下定決心控制飲食，戒酒、戒辣，靠運動恢復健康，半年內鏟肉40公斤，毅力和行動力都超驚人。

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