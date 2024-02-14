國民黨台北市議員鍾沛君去(2023)年12月11日專訪國民黨正副總統候選人侯友宜與趙少康時，突自爆懷上第二胎，她也分享她的婚紗照，夫妻兩人喜悅藏不住，洋溢幸福甜美的笑容。但她近日透露因爲懷孕發福不少，加上螢光幕膨脹效果，竟看到「肥成這樣、臉好大」這種不客氣的留言，明知這是必經之路，難免還是有些低落。先生卻說，不如從此都由他幫忙拉開臉皮拍照，就分不出真胖還是裝胖，讓她哭笑不得。

鍾沛君今(14日)在臉書發文表示，這陣子因爲懷孕發福不少，加上螢光幕膨脹效果，儘管想如常工作，總會有這種不客氣的留言：「懷孕竟肥成這樣，妳還是在家好好養著就好」、「沛君臉好大，比萬安市長還大」。她坦言，「明知這是必經之路，夜闌人靜，孕婦難免還是有些低落。」

鍾沛君提到，先生卻說，不如從此都由他幫忙拉開臉皮拍照，「就分不出真胖還是裝胖啦！」

「情人節快樂！」鍾沛君打趣直呼，「祝有情人身邊都是求生慾很高的另一半！」

鍾沛君煩惱懷孕發福遭網友酸，老公竟說他幫忙拉開臉皮拍照，就分不出真胖裝胖。（合成圖／取自鍾沛君臉書）

網友表示「不用理那些神經病！有幾個孕婦能像你這麼好看」、「懷孕的女性最美最偉大，偉人都是從那個最美最偉大的孕肚裡出生的」、「喜歡批評的永遠見不得別人好，隨心就好～開春大吉，平安喜樂」、「恭喜，孕婦有孕味的美，好好養胎，天天開心，您本來就美人級的！」