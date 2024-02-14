今天（14日）大年初五。連槓2期的大樂透，本期（2／14）頭獎上看1.6億元。百萬「春節大紅包」還有185組，今日繼續加開。明天（15日）是不少上班族的開工日。想要提前領開工紅包，或是從此財富自由，就看最新出爐的獎號，快來對獎！

大樂透第113000019期今晚開獎，中獎號碼由小到大依序為07、12、19、26、32、39，特別號為44。

春節大紅包今晚開出獎號為：03、22、24、27、31、34、36、46、48。

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