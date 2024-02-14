臉書當機！電腦版打開一片白茫茫 20:352024/02/14 中時新聞網 黃朝郁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 電腦版的社群平台臉書（Facebook）14日晚間當機。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 臉書（Facebook）今（14）日晚間疑似故障，使用電腦版本打開臉書時，畫面會呈現一片白茫茫，重新整理、關掉重開等都無法改善，不過手機APP可正常使用，不論發文或是回文留言都沒問題。 叔叔出事啦！他發文「1個讚姪女紅包＋10元」半天破30萬急刪文鎖臉書 陳美鳳禮服「深V開到肚臍」 過年戰袍火辣尺度創新高 陳致中假釋出獄了！ 臉書深夜發文「如一場夢」23字吐心聲 #臉書 #Facebook #當機 #故障 #Meta 也許您會感興趣 推薦閱讀 市話「擺好看的」！ NCC調查：超過5成民眾在家只打手機 17:582024/02/13 財經 黃仁勳出手！輝達市值可抵港股中企加總 搶攻客製化商機 21:442024/02/10 財經 應曉薇過年「舞劍秀輕功」！見影片自豪：我也太厲害 23:462024/02/13 政治 《科技》研調：「AVP」狠甩對手 為消費電子跨出一大步 08:582024/02/07 財經 7巨頭累了退位？專家爆美股5天王殺出 台積電也上榜 10:472024/02/07 財經 台積電ADR炸了 華爾街1句話捧上天！謝金河斷言2024驚人奇蹟 16:122024/02/08 財經 敵對政客臉書直播「大和解」 沒想到竟然是個死亡陷阱 20:032024/02/12 國際 空姐揭搭機出遊順利3要訣 「轉機」別輕忽 00:082024/02/12 國際 詐騙搶年終財 臉書、谷歌元月詐騙5,203件創新高 21:122024/02/06 財經 聖母峰黯然下台...Kolas嘆「休息需要勇氣」：不一定從政 17:522024/02/12 政治 南台灣百貨春節福袋抽Apple全餐、養身椅 黃色小鴨周邊限量賣 17:022024/02/07 生活 Apple老公爸爸「超特殊背景曝光」 他見1畫面憶亡父 18:572024/02/07 娛樂 計程車故障卡快車道 化身大力士！巡邏警助脫困 11:522024/02/13 社會 1個讚包10元被朝聖！叔叔兌現諾言曬36萬現金：說話算話 21:252024/02/10 生活 晚安小雞遭柬埔寨警方拘留！有損當地形象將「提告誹謗」 16:052024/02/14 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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