初五開工日越界捕魚！陸籍漁船拒檢追逐翻覆4人落海釀2死事件，海巡署表示，過去大陸籍漁船越界捕魚，海巡署出動驅趕，僅曾經爆發衝突，並未造成傷亡事件，此次2死是首例。

海巡署金馬澎分署CP-1051艇14日下午1時45分時執行春節防堵金門復國墩海域陸船越界作業重點勤務期間，於金門北碇島東方1.1浬（禁止水域內0.86浬）發現1艘陸籍「無船名」快艇越界，之後於執法過程中，陸船不慎翻覆，4名陸船人員落海，立即實施搜救；期間，海巡艇救起2名船員及尋獲另2名落海失去意識船員，經送醫急救無效。

涉案人船刻已由金門海巡隊帶返調查，並報請金門地檢署指揮偵辦；另2名死亡船員部分，將透過管道聯繫陸方家屬處置。

海巡署表示，海巡署過去出動驅趕大陸籍越界捕魚，僅曾經爆發衝突，未曾造成傷亡事件，此次2死是首例。

2023年9月29日上午在新竹外海曾有大陸籍漁船越界捕魚，海巡接獲通報後立刻出動驅趕，執法過程當中，對方竟然還加速衝撞海巡艦艇，造成設備損壞，海巡隊員立刻登船抓人強勢執法。

此外，2023年11月28日晚間21時50分於金門田埔東0.7浬查獲中國大陸籍「無船名」1船5人越界作業，將涉案人、船押返料羅港留置調查。2023年2月澎湖海象不佳、民眾發現南方四島海域附近出現大陸漁船集結捕魚，只要靠肉眼就可看到至少有5艘以上，海巡署獲報後、立即頂著大浪趕到大陸漁船入侵海域、出動水砲強勢驅趕越界作業的大陸漁船，為保護台灣漁民權益，均是驅趕作業，未造成人員傷亡。