今(14日)大年初五適逢西洋情人節，不少政治人物趁機PO出與另一半的放閃照。國民黨新科立委李彥秀分享她跟丈夫侯冠群的甜蜜合影，也不忘提到西洋情人節的由來，是羅馬時代的華倫坦（Valentine）神父反對不公不義的暴政，私下幫愛侶證婚，後世表彰他不畏強權守護愛情的精神，他遭處死的聖華倫坦日也漸漸演變成西洋情人節。李彥秀強調，其實伴侶間平日關心、呵護、守望更重要，只要有心天天都是情人節。

「今天是西洋情人節。」李彥秀今(14日)在臉書發文表示，西洋情人節可追溯至羅馬時代，相傳當時戰火頻仍，暴君克勞迪烏斯二世（Claudius II）下令禁婚，適婚年齡的男性都必須上戰場打仗，不能沉迷兒女私情，也讓許多失去愛人的女性，只能流下傷心的眼淚。

李彥秀指出，天主教神父華倫坦（Saint Valentine）反對不公不義的暴政，私下幫愛侶證婚。最終華倫坦被捕，並在公元278年2月14日遭到處死。

為了表彰華倫坦不畏強權、守護愛情的精神，教宗哲拉修一世（Pope Gelasius）在公元496年封華倫坦為聖人，並宣布2月14日為聖華倫坦日（St Valentine's Day）。漸漸地，這一天也演變成西洋情人節。

「不知道您的情人節禮物準備好了嗎？」李彥秀直呼，在這個甜蜜、神聖的日子裡，希望大家都能向最愛的伴侶或是家人道聲「我愛你」！其實，平日的關心、呵護、守望更是重要，「只要有心，天天都是情人節！」她在發文中附上與丈夫侯冠群的合照，幸福閃光滿滿。

李彥秀也提到，今天是農曆初五，傳說中財神爺誕辰。在傳統社會，百工百業都選擇在初五開市迎財神，也象徵春節假期正式結束，所有農曆新年的禁忌也完全解除，也是撤下供品的日子。今天也是春節連假最後一天，舒展一下筋骨，為新的一年裝填滿滿活力，迎接豐收圓滿金龍年。