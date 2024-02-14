由於入夜後鋒面通過及東北季風增強，明（15）日各地白天多雲到晴，僅東半部地區及北部山區偶有局部短暫雨，晚起北部地區轉為有局部短暫雨，中部以北夜晚清晨低溫普遍在14、15度。氣象署表示，周五（16日）北台灣天氣較涼，白天高溫約18、19度，其他地區高溫也略為下降。

氣象署分析未來溫度趨勢。（氣象署提供）

氣象署指出，明天僅東半部地區及北部山區偶有局部短暫雨，入夜後北部有局部短暫雨；溫度方面，各地白天高溫25至28度，南部近山區高溫可達29、30度，中部以北夜晚清晨低溫普遍在14、15度，其他地區16至18度，西半部日夜溫差大。

氣象署預測未來天氣變化。（氣象署提供）

氣象署說明，周五（16日）清晨鋒面通過及東北季風增強，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北台灣較涼，白天高溫約18、19度，其他地區早晚亦涼，各地低溫沒有太大變化；周六（17日）各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，白天北台灣氣溫回升，西半部日夜溫差大。

下周日至下周二（18日至20日）各地多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地早晚較涼，西半部日夜溫差大；下周三（21日）鋒面接近，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。