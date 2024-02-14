林哲熹（左起）、蔡凡熙、陳柏霖、導演王鼎霖對於《還錢》票房開紅盤相當開心。（甲上娛樂提供）

動作喜劇片《還錢》首周票房稱霸賀歲檔新片、華語片雙冠王，截至今（14日）上映7天全台票房已衝破2000萬元，導演王鼎霖今率片中3男神陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹陪粉絲過情人節，親手發給特別場觀眾玫瑰花束及親筆簽名明信片，片中有BL情的陳柏霖和林哲熹，在映後重現下腰抱抱姿勢，也邀幸運粉絲一起上演片中幾段經典畫面並拍「愛的拍立得」，包括挾持人質、下腰抱抱等，讓粉絲害羞不已。

對於票房開紅盤的心情，陳柏霖笑說：「很開心，而且今天剛好是情人節，希望大家可以帶另一半來看《還錢》，看完電影再出去踏青。」被問情人節還要工作會不會很哀傷？陳柏霖表示：「不會啊，希望《還錢》票房可以很好，在過年提供很好的娛樂選擇，我們今天還準備很多玫瑰花送給大家。」林哲熹說：「情人節上班很好啊！」接著對著蔡凡熙說：「不然你要孤單一個人，哈哈。」眾人爆笑成一團，蔡凡熙附和說：「大家一起過蠻好的，不然我很可憐。」有趣的是，被蔡凡熙欽點的粉絲變卦要與陳柏霖互動合照，讓單身的蔡凡熙遭受雙重打擊，陳柏霖笑喊「沒關係我們一起拍」，讓全場笑翻。

之前在首映會上曾承諾若票房破億要一起穿高衩泳裝，被問是否已開始健身做履行票房公約的準備？陳柏霖笑答：「還好不是8月上映，不然要穿很少。」蔡凡熙和林哲熹則說：「目前（離破億）還有一段距離，還有一些時間可以健身。」導演表示雖然很高興票房開紅盤，但多少還是有些緊張，「離目標還是有一段距離，我們真的很想拍續集，跟他們一起拍戲真的很爽！」林哲熹補充道：「我看網路上的評價都蠻好的，對一些經典橋段很有共鳴，而且大家提到的點都不太一樣，這部片的笑點有涵蓋到不同族群蠻棒的。」