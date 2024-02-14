台裔美國前運輸部長趙小蘭的胞妹、福茂集團（Foremost Group）董事長兼執行長趙安吉（Angela Chao）日前驚傳車禍身亡，享年50歲。新光公主吳欣盈今（14）日在臉書透露，兩家是世交，她與趙安吉更是好友、閨蜜，才約好要參加她寶寶的抓周儀式，沒想到卻傳來令人難過的消息。

吳欣盈在臉書發文哀悼，表示昨日得知趙安吉在車禍中意外離世，「我非常震驚，更非常難過，人生無常，莫若如此」。

吳欣盈透露，周日她們才互傳訊息，「約好下禮拜，Angela到台北來參加我寶寶的抓周儀式、我正期待與她的聚會」，沒想到如今這個約定已經永遠無法實現。

吳欣盈透露，她與趙安吉是好友、閨蜜。（圖／翻攝自吳欣盈臉書）

吳欣盈分享了她與趙安吉一起騎馬的合照，大讚趙安吉「聰明、好學，幽默又很會替人著想」，還指出兩人有著類似的經歷，「我們兩位都有兩段婚姻、是職業婦女，也在家族企業工作，有許多經驗可以私下分享。兩個人生中的起起落落都有彼此陪伴與參與。她是我的閨蜜，也是我的良師益友，一起去旅遊、同時都熱愛馬術與藝術」。

吳欣盈回憶去年在比利時的婚禮，趙安吉還現身念了一段聖經。趙安吉知道吳欣盈參與選舉，「還特別為我收輯了我與柯主席在世界日報的剪報、寫一張小卡片寄來台灣給我鼓勵」。

吳欣盈指出，她們是三代世交，兩人同樣對公共事務充滿熱情，還有許多想做的事，可是令人惋惜的是，趙安吉卻在這種措手不及的情況下，離開人世。吳欣盈最後對好友悲痛表示，「安息吧，我的摯友」。