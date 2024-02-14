大陸《央視》播出解放軍不同部隊集體拜年的影片，其中福建號航母的拜年照片中，出現可能是大陸自產的雷射近防系統。退役少將栗正傑表示，福建號是電磁彈射，電力是中央控制系統，最後關頭可以把電力集中在防禦系統上面，所以雷射系統對福建號來講，可能性是很大的。

針對福建號疑出現大陸自產的雷射近防系統，栗正傑今(14日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，雷射砲武器出現在航母上，可能性非常高，像這種武器叫做「近迫防禦系統」，可說是航空母艦的最後一道防禦。當所有攔截系統都沒有打到來攻擊的飛彈時，最後的防線就是靠近迫防禦，也就是近距離防禦。

栗正傑接著指出，1130快砲口徑是30公厘，總共有11根砲管，台灣稱為「方陣快砲」，每秒可發射100多發砲彈，砲彈打出去時是拋物線，有飛行距離。以方陣快砲來講，必須有雷達計算前置量、考量風力等等，這是很複雜的計算公式，若沒有攔到，飛彈就會打到船艦上。

栗正傑點出，現在以解放軍海軍來講，防禦系統有1130快砲及紅旗-10短程防空飛彈。如果使用雷射，光一定是直線的，光速是最快的，若用光擊毀來襲飛彈，就不用計算方式，直接瞄準並把來襲的飛彈擊毀，距離通常是5000公尺，激光砲有可能，至於面臨的困難則是電量要很大，才能發射出高能量的光。

栗正傑甚至表示，福建號是電磁彈射，電力是中央控制系統，最後關頭可以把電力集中在防禦系統上。所以雷射系統對福建號來講，有可能在5000公尺之內，發出高能量的雷射光，這可能性是很大的。