國旅高昂的住宿費近日遭民眾嫌棄，連續假期不少風景區的訂房率直直落，許多人更直言與其花這麼多錢國旅，還不如直接飛日本花得錢更少，不過有民眾就質疑，赴日旅遊的花費是否真的能比國旅更便宜，引起討論。

鄉民「hrhrccc」今（14）日在PTT八卦板表示，他已經去日本旅遊7次左右，對當地的空氣、環境等都非常滿意，有小孩後更對沒有行人地獄的日本街道非常喜愛，但看到一堆吹捧日本旅遊比國旅便宜的文章，還是覺得有點太超過。

原PO指出，日本薪資所得比台灣高，物價本來就在不同水準，就算先前日幣匯率低，跟家人共4口飛了一趟阪神自助旅遊，不含藥妝還是花了8萬台幣左右，「一堆吹捧日本旅遊比國旅便宜，太過了吧？」

鄉民「jenny0904」也分享去年2大1小在楓葉季遊日本東北的行程，8天含飛機、住宿、吃喝、租車、油費等，至少花了台幣30萬元，直言「你說日旅真的有比台灣便宜？事實上沒有，但品質好幾個檔次。吹日旅品質屌打國內可以，吹日旅價錢屌打國旅，就只是告訴大家你是窮遊仔給人笑而已啦」。

此話題迅速引起網友討論，不少人認同喊「同等級就是日本比較貴，真的有在玩飯店集團的一比較就知道了，外行人才會說台灣比較貴」、「但我真的寧願加個幾萬去日本也不要國旅」、「日本比國旅貴是事實，現在的問題是機票都太貴，出國短期5天根本不划算」。

不過也有人說「就是台灣太貴我才去日本窮遊」、「重點在於花同樣的錢所買到的品質，日本貴的有價值，台灣是夜市也要賣精品價」、「台灣花到這個錢品質整體也沒日本好，日本卻是有更好的選擇」、「總金額當然出國貴，畢竟要機票且行程都是四天起跳，台灣的問題在品質差、價格高，一家四口只求乾淨的普通商旅都要五六千，還是平日價，誰想國旅」。