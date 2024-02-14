日盛投信台股投資研究團隊表示，產業持續聚焦具成長趨勢產業，焦點仍以2024年成長性最強的AI供應鏈及半導體產業為主軸。此外，消費性電子、電子紙、紡織、風電等低基期、高成長產業仍可伺機關注。

聯邦金鑽平衡基金經理人解豐銘指出，預期農曆年後AI相關產業仍會是市場關注焦點，期望在Cowos產能擴大下，AI相關電子營收動能可望持續放大，台股第一季有機會持續延續去年第四季的正向表現。

解豐銘表示，2024年電子部分看好AI相關的半導體、伺服器、記憶體和PCB族群、手機族群中的蘋果和華為概念股、低軌道衛星。傳產部分看好奧運概念、儲能和電網族群。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民表示，市場樂觀預期聯準會今年最慢5月可望降息，美元指數也回檔，有利資金轉向新興市場；另一方面，依歷史經驗來看，除非有系統性風險，否則美國總統選舉年股市不致太差，平均漲幅也有10％，因此，金龍年台股漲升行情可期，拉回皆是買點。