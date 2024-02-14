俄羅斯2022年2月24日正式揮軍入侵烏克蘭，這場戰爭打到今天（14日）進入第722日。路透社13日引述3名俄方消息人士說法報導，俄國總統普丁曾透過中間人向美方提出與烏克蘭停火休戰的建議，但遭美方拒絕。克里姆林宮發言人14日公開駁斥路透社這項報導並不屬實。至於美俄換囚，雙方只能低調行事。

俄烏戰爭將滿2年，這場血腥衝突已陷僵局，仍無結束跡象。路透社13日報導引述至少3名消息人士說法稱，莫斯科、華府兩方的中間人已於2023年底在土耳其會面磋商，穿梭兩方之間的包括俄國在中東的阿拉伯國家夥伴。中間人表示，普丁有意「以當前戰線凍結這場衝突」，藉此向美方發出願意與烏克蘭停火。知情人士透露，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）已於今年1月致電普丁的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）。

路透報導，美國拒絕了普丁的提議。美方一名不透露姓名的官員否認美方與俄方涉及任何「秘密管道商量」，以避免「背著烏克蘭」行事。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）曾誓言，只要普丁在位1天，他就不會與俄方談判。

克宮發言人培斯科夫14日否認俄方曾向美國提議與烏克蘭停火。圖為2023年12月培斯科夫在莫斯科出席俄國總統普丁會見伊朗總統萊希場合的留影。（資料照／路透）

《莫斯科時報》14日報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在每日例行記者會直接了當否認路透社報導普丁透過中間人向美方提議與烏克蘭停火一事。他說：「不對，事實並非如此。」

培斯科夫14日在例行記者會也答覆了有關美俄換囚的問題。路透社報導，培斯科夫重申，換囚只能「默默為之」（in silence）。

普丁本月9日於莫斯科接受曾任職美國福斯新聞網的新聞記者卡爾森（Tucker Carlson）專訪。

美方持續試圖解救遭俄方指控觸犯間諜罪名而遭到拘留監禁的《華爾街日報》記者格什科維奇（Evan Gershkovich）、美國前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）13日表示，他已與惠蘭通話，狀況罕見。普丁9日破例首度接受美國新聞記者面對面訪問時表示，俄方想以格什科維奇換回在德國服刑的柯拉希可夫（Vadim Krasikov）。柯拉希可夫在柏林行刺車臣異議人士，2019年遭定罪入獄。

培斯科夫說，「為了我方的利益、美方的利益與其他各方相關利益著想，這一切最好悄然無聲地進行。」這番話暗示俄方不會針對換囚談判發表評論。