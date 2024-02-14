大陸男星杜淳雖頂著星二代身分踏入演藝圈，他以帥氣形象加上好演技給觀眾留下深刻印象，成為許多陸劇的御用男主角，3年前他無預警公開與辣妻王燦結婚，更火速升格爸爸，受到各界祝福。王燦今（14日）情人節曬夫妻合照放閃，怎料，遭酸民惡評等著看他們離婚，她立即回嗆5字反擊了。

王燦以杜淳妻子身分，出演多個實境秀節目，出眾外貌引起討論外，她直率嗆辣的個性也相當「顯眼」；王燦今日早上在微博上傳多張與帥尪杜淳的合照，寫下「2.14#今天很wow##ootd#」，雖然簡單幾個字不代表什麼，但畫面中夫妻倆依偎在一起的樣子閃瞎眾人。

許多粉絲一看都紛紛羨煞杜淳與王燦的好感情，誇讚他們結婚多年還是像新婚；不過，留言區仍有惡評，「看你們啥時候離婚哈哈哈」，沒想到王燦馬上回嗆，「你下地（獄）那天」，反而讓更多人欣賞她的直接，甚至替王燦發聲，「自己過好自己的生活，人家離婚不離婚跟那些人到底有啥關係」。

其實杜淳以成名作電視劇《漢武大帝》的年輕漢武帝，到2020年電影《八佰》裡正義凜然的民族英雄謝晉元將軍，明明可以靠顏值卻展現純熟演技，還被封「國民老公」，因此他突然閃婚圈外人王燦，也讓王燦的一舉一動被放大檢視，直到近年她透過上節目的好表現，才慢慢獲得民眾好感。