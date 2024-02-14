大年初五財神爺發威！台彩今（14日）晚公告，大樂透1.64億元頭獎在高雄市路竹區大社路198號「竹旺彩券行」開出，一注獨得。大樂透持續加碼，15日頭獎保證1億元。春節大紅包部分，今晚總共開出24組，剩餘161組明天初六繼續加開。

大樂透第113000019期今晚開獎，中獎號碼由小到大依序為07、12、19、26、32、39，特別號為44。

春節大紅包今晚開出獎號為：03、22、24、27、31、34、36、46、48。

大樂透春節大紅包今晚開出24組，總中獎注數33注，其中，17組為單注中獎，5組為2注均分，2組為3注均分；根據台彩統計顯示，開出這期春節大紅包獎項的投注站共計32家，其中，位於新竹市香山區的「財神發彩券行｣開出2注，都是獨得百萬獎金，是大年初五財運最旺的投注站。

統計至14日晚間為止，大樂透加碼活動已進行到第9天，360組100萬元春節大紅包已送出199組，有七成(165組)的開出組數是由一注獨得百萬獎金，大樂透仍將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個，即為對中春節大紅包獎項。

大年初六為正式上班日，台彩表示，除了當天開獎的大樂透頭獎保證1億元以外，威力彩頭獎上看4.1億元，民眾於開工之際，別忘了買張彩券，讓自己有機會贏得百萬大獎或億元頭獎的開工大紅包。