香港信報引述香港政府數據顯示，連假期間4天共有約1,200個大陸入境旅行團到港，涉及旅客人次約4.05萬，大陸入境旅行團數目及參與旅行團的總人次均超過疫情前春節黃金周同期。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄指出，農曆年假期訪港旅客數目符合預期，初一的花車巡遊、初二的煙花匯演、初三的賽馬以至初四的新春球賽很受歡迎，大大帶動節日氣氛，另外，根據業界反映，酒店整體入住率達到90％。
香港政府表示，農曆新年年初一至年初四訪港旅客數目復甦趨勢持續，期間訪港旅客人次初步估計約75萬，其中共65萬人次是大陸旅客，超越2018年同期的64萬人次。
香港信報引述香港政府數據顯示，連假期間4天共有約1,200個大陸入境旅行團到港，涉及旅客人次約4.05萬，大陸入境旅行團數目及參與旅行團的總人次均超過疫情前春節黃金周同期。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄指出，農曆年假期訪港旅客數目符合預期，初一的花車巡遊、初二的煙花匯演、初三的賽馬以至初四的新春球賽很受歡迎，大大帶動節日氣氛，另外，根據業界反映，酒店整體入住率達到90％。
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