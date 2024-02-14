292名台灣旅客春節期間在越南富國島慘遭丟包，負責組團的年代旅遊總經理林大鈞今（14）日晚間9時在律師陪同之下出面召開記者會並發出7點聲明，強調年代旅遊也是受害者，將主動提告越南旅行社，並請求外交部及越南辦事處共同討回旅客權益。

年代旅遊發布聲明稿指出，丟包事件引爆點為旅客反應餐食疑似冷凍魚，向地接反應卻引發不滿，並改口不照協議，還恐嚇旅客要錢。（蔡亞樺翻攝）

年代旅遊聲明如下：

針對春節富國島旅遊事件，年代旅遊被越南Winner旅行社惡意綁架，導致客人被丟包，年代旅遊將全權負責客人後續善後處理及損失。

一、丟包原因

地接反悔協議-2/26結團款，「客人丢包」是「地接放團」

出團前，前桃園旅遊公會呂理事長見證之下，雙方協議年代旅遊先支付70萬房間費用給地接Winner，2月26日結清尾款，雙方達成「接團+款項月結」協議

二、丟包起爆點

旅遊安排第一天，因客人反應餐食，疑似冷凍魚，本公司向地接反應，卻引起地接不滿，態度極差，居然改口不照協議，要現收團款。並惡質及恐嚇向旅客要錢。

三、收款不成，當天恐嚇客人現場刷卡

地接反悔月結協議，招集旅客約200位聚集飯店大廳，已造謠飛機不會飛，造成現場旅客恐慌，要求旅客現場刷卡才願意出團，不付的，就立即放團，並丟包客人，結果約90-120人被逼現場刷卡。

四、旅客沒聽從現場刷卡，立即丟包

本公司收到消息後，立即安排被「丟包的旅客」後續行程，並安排好隔天2/12帆船中餐(1300/人），約150人給賓客，並緊急預定當天行程及飯店及餐食。

五、不讓旅客被丟包，繼續成行，年代旅遊多支付120萬

本公司收到消息後，立即安排後續行程，並安排好中餐給賓客，追蹤後行程至回國。然後繼續跟Winner溝通，最後被逼加價120萬，Winner才願意繼續服務旅客。

六、越南地接嚴重影響旅客權益及重創年代旅遊聲譽

此事件嚴重影響旅客權益，並重創年代旅遊品牌聲譽，身（深）受其害，並不斷放話，預告最後一天飛機不飛，人心惶惶，導致整個事件擴大。

七、年代旅遊妥善處理，主動、積極，從優、擔起旅客損失

年代旅遊也是受害者，年代旅遊將全權負責客人後續善後處理及損失，將主動提告越南旅行社，且請求外交部及越南辦事處，共同討回旅客權益。