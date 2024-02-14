海巡署第十二巡防區統籌艦隊分署第九海巡隊CP1051巡防艇於14日下午追緝越界陸籍漁船，過程中對方4名人員落海，造成2死2傷。（海巡署提供／于家麒金門傳真）

針對14日下午，福建一艘漁船在金門海域遭我方海巡署驅離，導致船上4人全部落海，其中2人死亡。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，陸方對遇難同胞及其家屬表示深切哀悼與誠摯慰問，對春節期間發生這樣一起嚴重傷害兩岸同胞感情的惡性事件向台方表達強烈譴責。

朱鳳蓮指出，多年來，陸方秉持「兩岸一家親」理念，爲保障兩岸漁民正常作業做了大量工作，特別是在沿海多地設立台灣漁民接待設施，爲台灣漁船和漁民提供避風、補給、搶險、救助等相關幫助。

圖為大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（摘自人民網）

朱鳳蓮批評，反觀台灣方面，一段時間以來，民進黨當局以各種藉口強力查扣大陸漁船，以粗暴和危險的方式對待大陸漁民，這是導致這起惡性事件發生的主要原因。

朱鳳蓮表示，陸方強烈要求台方立即查明事件真相，協助遇難漁民家屬妥善處理善後事宜。「我們正告台灣有關方面，要尊重兩岸漁民在台灣海峽傳統漁區作業的歷史事實，確保大陸漁民人身安全，切實杜絕此類事件再度發生。」