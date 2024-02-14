報導指出，特斯拉正尋求在墨西哥建立新的供應鏈，希望在當地複製上海廠房的供應鏈，進而避開美國對中關稅限制措施。其中，東山精密、寧波拓普集團等，近期都落戶墨西哥，主要生產冷卻系統、避震器、金屬部件等。

墨西哥汽車零部件行業協會統計數據顯示，中資公司在當地製造的零部件，去年約11億美元出口到美國，年增15％。據報特斯拉在美國德州的廠房，亦使用相關零部件。