報導指出，特斯拉正尋求在墨西哥建立新的供應鏈，希望在當地複製上海廠房的供應鏈，進而避開美國對中關稅限制措施。其中，東山精密、寧波拓普集團等，近期都落戶墨西哥，主要生產冷卻系統、避震器、金屬部件等。
墨西哥汽車零部件行業協會統計數據顯示，中資公司在當地製造的零部件，去年約11億美元出口到美國，年增15％。據報特斯拉在美國德州的廠房，亦使用相關零部件。
外媒引述消息人士透露，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）借助墨西哥地方政府提供1.53億美元補助，計劃在當地興建成本更低的新一代電動車工廠。據傳特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）已邀請中國零部件供應商到墨西哥設廠。
報導指出，特斯拉正尋求在墨西哥建立新的供應鏈，希望在當地複製上海廠房的供應鏈，進而避開美國對中關稅限制措施。其中，東山精密、寧波拓普集團等，近期都落戶墨西哥，主要生產冷卻系統、避震器、金屬部件等。
墨西哥汽車零部件行業協會統計數據顯示，中資公司在當地製造的零部件，去年約11億美元出口到美國，年增15％。據報特斯拉在美國德州的廠房，亦使用相關零部件。
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