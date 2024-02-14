「歌神」張學友終於要來台開唱，據傳有機會在今年5月底到6月初，在台北小巨蛋舉辦9場演唱會，打破2018年6場的紀錄。而天王能如此全身心投入工作，也要多虧家中的賢內助羅美薇給予的支持，讓他能專注於工作。兩人在1996年結婚後，生下兩個寶貝女兒，天王也十分寵妻，曾一度為了老婆，打算要退出演藝圈。

張學友和羅美薇是在1986年合作電影《痴心的我》假戲真做，兩人是同公司卻不認識，羅美薇曾透露自己是因為李麗珍不能拍這部電影，才換成她，她提到第一次見面時，導演要她和張學友站在一起，看看兩人是否登對，導演要他們互看一眼，而在抬頭的一剎那，兩人都臉紅後害羞的走開，羅美薇說「那時第一次知道什麼是觸電的感覺」。

從相識到現在兩人在一起38年，也曾分手過，1988年張學友遇到事業低潮，那時推出的專輯《昨夜夢魂中》在香港銷量只有幾千張，張學友因此戒酒消愁，染上酗酒惡習，差點斷送演藝事業，據傳羅美薇因為看不下去提出分手，張學友因此被點醒，戒酒後憑藉《給我親愛的》、《衹願一生愛一人》兩張專輯重返香港歌壇一線歌手地位。

戒酒後張學友也努力追回羅美薇，兩人在1996年結婚，婚後羅美薇選擇退出演藝圈，在家相夫教子。兩人一直是娛樂圈的模範夫妻，張學友一直很寵妻，曾因為妻子受到記者騷擾，張學友說重話表示「我覺得到目前為止，做羅美薇的老公，我只有60分；做爸爸我有70分，所以我決定將重心放在家庭。假如再有人干擾我的計劃，我會義無反顧地退出演藝圈。」

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