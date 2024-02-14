51歲香港女星葉蘊儀，是90年代玉女掌門人之一，雖然近期作品不多，仍會透過社群分享生活近況，今（14日）是西洋情人節，她也曬出在海邊拍攝的美照，超凍齡狀態讓人驚艷不已。

葉蘊儀今發文寫下：「情人節，擁抱大自然」，並曬出在海邊拍攝的照片，只見她穿上白色長洋裝，開心張開雙手迎著海風，四肢纖細的她，看起來身材完全沒走樣，近距離自拍皮膚白皙緊緻無瑕疵，完全看不出已年過半百，宛如少女般的好狀態，讓人相當驚艷。

葉蘊儀情人節曬美照。（圖／取自葉蘊儀臉書）

而她在初一時，也PO出吉祥話向大家拜年，並曝光近照，帶著貝雷帽、黑框眼鏡的她，臉上幾乎沒有歲月痕跡，風采依舊、相當凍齡。13歲開始拍廣告的葉蘊儀，因清純可愛模樣，讓她在亞洲地區爆紅。

曾來台灣宣傳時，被胡瓜問到幾歲時？因為發音不標準，把19歲說成「洗腳水」，讓她成功在台灣打響名號，也成了國民女神。但她在22歲時閃嫁富商陳柏浩，就此退出演藝圈，未料婚姻僅維持5年就離婚。

離婚後前夫不付贍養費外，還向媒體爆料葉蘊儀貪慕虛榮，還「性慾過強」常讓他無力招架，讓葉蘊儀清純玉女形象瞬間跌落谷底，之後她出國唸書、進修，花了7年時間完成藝術碩士課程，並參與文藝活動、創辦藝術學院及個人工作室，更在2019年成功甩肉16公斤，恢復昔日清純玉女模樣，並以藝術家和演員身分重新出發。