女星大元（林艾璇）擁有甜美外型加上火辣身材擄獲不少粉絲，還曾是女團「Popu Lady」一員，近年在戲劇領域也有亮眼表現，相當有人氣。大元事業順利愛情也得意，與鼓鼓交往多年，去（2023）年認愛後，不時會透過社群放閃；今（14）日情人節兩人去看NBA球賽，場邊激吻2次全被拍下。

大元與鼓鼓最近到美國旅遊，日前兩人一起去現場看NBA球賽，沒想到球場上的kiss cam找到他們，大元拿著手機，鼓鼓直接湊到她旁邊上演愛的親親，沒過幾秒大元和鼓鼓親第二遍，全場嗨到不行。

大元與鼓鼓去美國看NBA球賽，場邊親親2次都被拍下。（圖／摘自大元Instagram）

事後大元在Instagram曬出這段甜蜜影片，表示非常驚喜第一次到美國看NBA球賽就被拍到，恰好選在今日西洋情人節上傳影片，還祝大家情人節快樂，最後更放閃寫到，「#大放閃時刻 #認愛」。底下釣出不少他們的藝人好友留言，「帥啦你們」、「So cute!!!」、「大螢幕一片白？」、「齁唷好可愛愛愛愛」。

34歲的大元過去曾說想在30歲結婚，但她坦承越想越不會達成，目前都以工作為主， 2022年還有主演台劇《門當互懟愛上你》；而大元與男星鼓鼓（呂思緯）從2013年就屢傳緋聞，直到2023年4月鼓鼓終於在Instagram公開與大元已交往10年，獲得各界祝福，兩人更時常被問及結婚計畫。