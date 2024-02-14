南韓外交部本週三（14日）表示，南韓已與北韓冷戰時期的盟友古巴建立了外交關係，根據南韓外交部的聲明，今天兩國駐聯合國代表互相交換信件後正式同意。古巴於1949年承認南韓的地位，但在1959年古巴社會主義革命後，兩國中斷外交往來後首次雙方同意在大使級別上展開外交關係。

綜合《路透社》（Reuters）和《韓聯社》14日，古巴與北韓保持著密切關係，雙方關係始於1960年，2者擁有共同的社會主義意識形態，並且都對美國採取敵對態度，這些因素使得它們保持了緊密聯繫，同樣的古巴在平壤設有大使館。

據北韓官方媒體稱，北韓領導人金正恩曾稱已故的古巴領導人卡斯楚（Fidel Castro）為「戰友」。當2016年卡斯楚去世時，北韓宣布進行為期三天的正式哀悼。

南韓外交部在聲明中表示，首爾與哈瓦那之間的嶄新外交關係標誌著南韓在加強拉丁美洲地區外交努力方面的「重大轉變」。

古巴於1949年承認南韓的地位，但在1959年古巴社會主義革命後，兩國中斷外交往來，古巴作為北韓「兄弟之邦」的共產國家，過去未曾與南韓正式建立過外交關係。