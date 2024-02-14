今天（14日）柬埔寨當局對外表示，網紅「晚安小雞」已經被警方拘留，警方根據當地法律控訴他誹謗。而當地媒體《柬中時報》表示警方共逮捕2名台灣男子，在晚間也公布在警所內的照片，沒想到另一名男子竟然是台灣網紅「阿鬧」，昨天還開直播開直播相挺，並說在台灣已經報警，沒想到人居然也在柬埔寨，讓人不經懷疑，阿鬧開直播挺小雞時，人是否就在柬埔寨。

西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）於當地時間13日下午4時30分左右在個人臉書（Facebook）上公布4張「晚安小雞」的照片，內容提及，「任何人看到此人請聯繫016787565，謝謝。」而很多網友在底下留言表示：「這個建議直接埋了」、「直接讓他說晚安，感謝」、「社會亂象，千萬別讓他跑了，務必要重罰」、「我在柬埔寨！台灣有這樣的瘋狂事情。我代表台灣人向大家道歉。」、「希望很快找到這個男人,因為他的視頻製作真的影響了我們的國家」。

而根據當地媒體公布的照片，兩人在派出所內都身穿黑色上衣，兩人跪在地上，兩人之間有手銬銬住，兩人表情都相當難過，小雞旁邊的男子雖然有戴眼鏡，但是被眼睛的網友認出，就是開直播挺小雞的網紅「阿鬧」，而兩人被捕後，除了晚安小雞的粉絲頁清空外，阿鬧挺小雞的影片也突然消失不見，網友還嘲諷初四探險，真的出事了！

而柬埔寨警方會在明天（15日）正式出來說明，晚安小雞所發布的影片都是造假的。經警方調查發現他從入境柬埔寨機場時便故意製造話題，引導網友對柬埔寨產生誤解。明日下午將在西哈努克省警察局召開記者會，針對此事件作出說明。