男性生殖器的大小可能會影響性生活美滿，因此不少男性為了「小GG」而煩惱不已，不過一位女子近日分享親身經歷，她曾遇過兩位真的屬於「小GG」的男性，其中一位雖然短小但很精悍、有技巧，另一位卻是連保險套都戴不上，難過到當場崩潰，因此讓女子決定出面開導，「GG小於5公分才叫小GG」。

原PO在Dcard發文表示，許多男生哀號自己很小，但其實下體長度明明在平均值左右，而她自己曾真的遇過兩位「小GG」，一位長約7公分，但有硬度也有技巧，讓她很有感覺。

原PO提到，另一位男生長約5公分還有包莖問題，「真的外觀、手感跟Size都跟嘟嘟X香腸一樣」，甚至沒辦法戴保險套，最後對方因為無法成功辦事，崩潰到趴在原PO身上爆哭，「說自己好爛好糟糕」；原PO認為，男生下體長度只要達到10公分都算合格，10公分以下也能靠著硬度、技巧滿足女生。

對此，許多網友紛紛回應，「優質好文，我整個人都自信了起來呢」、「小還好，我是太粗大，女生會痛，所以也是個大問題，所以這事我從來不會去勉強女生」、「爆哭真慘」、「硬度完全都是大重點」。

事實上，據本站先前報導，泌尿科醫師白彝維分享，根據目前現有數據，台灣男性陰莖平均長度為10.78公分，不過硬度才是真正影響「性福」的關鍵。