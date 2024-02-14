大陸福建號航母最新拜年照片，發現甲板下側有一神秘裝備，有人認為是福建號「雷射近防系統」。 媒體人謝寒冰認為，有可能是傳說中的雷射砲。如果雷射武器都能直接上艦，表示中國大陸的軍武進展速度，超乎大家想像。

針對福建號甲板下側有一神秘裝備，謝寒冰14日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，福建號砲衣下面到底蓋著是什麼東西？外形結構不像是1130快砲，會不會有可能是傳說中的雷射砲。

謝寒冰接著指出，中國大陸之前一些雷射武器，在阿拉伯有實戰經驗，曾經打下來超過9架以上的無人機，表示雷射武器在實戰上有貢獻。尤其是慢速飛行的一些飛機，雷射武器可以直接穿透，甚至據說可以穿透5層以上的鋼板，破壞力還蠻強的，高速的東西可能就沒那麼精準。

謝寒冰指出，到底真的是雷射武器上艦，還是暫時在做一個測試，還要後續觀察。如果雷射武器都能直接上艦，表示中國大陸軍武的進展速度，超乎大家想像。因為美國過去也有實驗雷射砲，後來能量耗損太大，效果不佳、充電速度太慢，後來就暫時先停了。如果中國大陸能夠搶先讓雷射武器上艦，表示中國大陸進展非常快。