老公應該要檢討！有人妻在網上抱怨，往年忙完年夜菜時，要上桌吃飯時，看著小嬸一家在餐桌上吃飯，能容納8個人座位的餐桌，沒有她的位子，「像僕人」一樣只能夾菜去客廳吃，讓她感覺到「被排外」，但和老公訴苦時，卻被回應「太敏感，自己想太多」感到心寒。

一名人妻在臉書社團「匿名公社」發文，她提到由於住在婆家，每年除夕夜小嬸一家四口，很晚才回到婆家，當她忙完年夜菜後，要上桌吃飯時，卻看到「小嬸家一家四口兩個大人、兩個小學的小孩快速坐上餐桌吃飯」，能容納8個人座位的餐桌，卻沒有她的位子。

人妻卻只能 「像僕人」一樣，1個人夾著菜到客廳吃，她和老公訴苦「被排外的感覺很不好，今年如果再這樣，會拿著泡麵回房間吃」，沒想到，老公卻回應「太敏感，自己想太多」，讓他心酸無奈喊「忙了一整天的媳婦，看著晚晚回婆家的小孩坐餐桌，自己只能坐旁邊吃，真的是我想太多嗎？」。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「不是妳想太多，是妳老公太廢了」、「家庭教育觀念很差，妳不用太客氣，要改變這種型態」、「重點是小叔跟他老婆，應該要讓小孩去旁邊吃」、「黑暗料理、口水多加一點，那些沒良心的不必讓他們吃太好」、「老公應該留位子給老婆，老公應檢討」、「原來也有人和我一樣，我比你更慘，只是不好意思說出來而已」、「小時候都是小孩夾菜去旁邊吃耶，這婆家人小孩不懂，大人都不教的？」。