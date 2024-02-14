歐盟統計局14日公布，歐元區去年第四季國內生產毛額（GDP）修正值與第三季持平零成長，與初值相同，但優於第三季的萎縮0.1％。若與去年同期相比，第四季GDP年增0.1％，與初值相同，且高於第三季的零成長。
歐盟統計局同日公布，歐元區去年12月工業生產月增2.6％，高於11月的0.4％增幅與市場預期的0.2％跌幅。此為連兩月攀升。若按年來看，歐元區12月工業生產年增1.2％，優於市場預期的年跌4.1％，且為2023年2月以來首度攀升。
歐元區2023年第四季經濟成長停滯，但勉強躲過技術性衰退危機。去年12月工業生產則意外勁揚，顯示歐元區製造業近期低迷狀況可望告一段落。
歐盟統計局14日公布，歐元區去年第四季國內生產毛額（GDP）修正值與第三季持平零成長，與初值相同，但優於第三季的萎縮0.1％。若與去年同期相比，第四季GDP年增0.1％，與初值相同，且高於第三季的零成長。
歐盟統計局同日公布，歐元區去年12月工業生產月增2.6％，高於11月的0.4％增幅與市場預期的0.2％跌幅。此為連兩月攀升。若按年來看，歐元區12月工業生產年增1.2％，優於市場預期的年跌4.1％，且為2023年2月以來首度攀升。
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