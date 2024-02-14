周三（14日）美股開高走高，3大指數挽回了前一交易日慘跌的部分損失。投資人再度把目光放回企業財報，並審慎評估美國聯準會（Fed）的利率政策前景。台積電ADR早盤一度強彈逾2%，AI霸主輝達市值在力壓全球電商龍頭亞馬遜之後，周三隨著股價狂飆，更進一步擠下谷歌母公司Alphabet，成為美國市值第3大公司。

截至台北時間14日晚間11點30分，道瓊工業指數上漲112.27點（或0.29%），暫報38385.02點；那斯達克指數上漲150.89點（或0.95%），暫報15806.49點；標普500指數上漲35.37點（或0.71%），暫報4988.54點；費城半導體指數上漲93.56點（或2.09%），暫報4561.74點。

5大科技巨頭當中，僅蘋果走跌0.69%，谷歌母公司Alphabet小漲0.24%，微軟小漲0.29%，亞馬遜漲0.91%，臉書母公司Meta大漲逾2%。相較之下，半導體類股漲勢更為強勁，輝達大漲2.50%，超微暴漲逾3%，台積電ADR大漲逾2%，聯電ADR漲1.48%。

美銀財富管理部門首席股票策略師Terry Sandven表示，儘管美國1月消費者物價指數（CPI）報告可能會讓Fed的首次降息時間從投資人最初預期的3月推遲到2024年下半年，但美股的漲勢顯然尚未結束。