台北市一名張姓女子，日前收到社會局通知，許久沒消息及互動的鄒姓母親，因年老加上因故導致左腿骨折，目前長期住在長照中心，因而需要她負起照顧扶養義務責任。對於從小到大都不聞問的母親，現在竟要她照顧，因而向法院提出免除扶養義務之訴。

法院審理，張女指稱，母親在她出生後，就把她丟給鄰居養大，從來都不關心她的任何事，在父母離婚之後，有印象的就是母親偶爾會回來，但就是要跟父親借錢，拿到錢後就立刻消失，若母親若是心情不好時，還會動手打她或是辱罵她。

張女表示，母親完全沒照顧過她，雙方已多年未曾互動過，親子關係已經是名存實亡，母親過去狠心拋棄她，並未負起養育責任，更對她身心造成莫大的傷害。

鄒婦則是說，她於婚姻關係存續期間，數次遭受到家暴，因而帶傷辦理離婚，且前夫警告不得探視女兒，直到女兒國中時期，她才北上與前夫同住過數次，其後她因身體因素而未與女兒碰面，但女兒卻處處詆毀家人。

法官審酌，鄒婦在女兒尚未年滿1歲時就離婚，並約定由前夫擔任女兒的親權人，且鄒婦坦承，在女兒就讀國中前均未曾探視，足認鄒婦於女兒年幼時，確實未盡保護教養義務，也未提供女兒所需之關愛。法官日前依法判決，免除張女的扶養義務責任。

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