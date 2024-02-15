提到全世界最性感的語言，不少人第一個想到的是法語，不過一項最新調查卻顯示，義大利語已取代法語，成為「最性感」也「最浪漫」的語言腔調。

綜合歐新社、《每日郵報》報導，這項調查由語言學習平台Babbel進行，對象涵蓋6千名來自美、英、德、法、西班牙、義大利等國人士，多數人一致認為，義大利語是最性感浪漫，同時也是最熱情的語言。

在此之前，Babbel曾在2017年做過類似調查，當時大部分人認為，法語的腔調聽起來最性感。

語言教師沃夫（Noël Wolf）指出，義大利語講起來有明顯的高低起伏，可以產生一種「音樂效果」，顯得格外吸引人。而義大利語的某些字音發音特殊，像是彈舌音「r」在其他語言中相對少見，聽在不少人耳裡獨具魅力。

此外，英式英語被選為「最禮貌」的語言，而德語則當仁不讓，榮登「最直接」的語言寶座。

不過，也有人認為這類調查的結果完全出於文化偏見，偏愛澳洲腔的人可能只是因為喜歡「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）以及「芭比」瑪格羅比（Margot Robbie）等性感演員罷了。

對語言學家而言，說一個語言比另一個更悅耳，則不具任何意義。美國艾莫瑞大學（Emory University）語言學家塔瑪西（Susan Tamasi）表示：「這一切只和美學有關。」