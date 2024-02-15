水果之王-奇異果(製圖/中時新聞網)

奇異果酸甜的口感，深受許多人喜歡，美國聯邦食品藥物管理局（FDA）將奇異果列為30種抗癌蔬果之一，台灣癌症基金會指，吃一個奇異果，可獲70-80毫克的每人一日維他命C供應量，比蘋果高出20-80倍，可提高人體免疫力，預防胃癌、食道癌、肝癌及大腸直腸癌、肺癌及攝護腺癌的形成。

台灣癌症基金會在官網中以水果之王來比喻奇異果，指奇異果含有豐富的維他命C，且對人體吸收利用率高達94％，可以提高身體的免疫力，阻斷致癌因子「亞硝酸胺」的形成，防止活性氧和致癌物質傷害基因，並可預防胃癌、食道癌、肝癌及大腸直腸癌的形成。

台灣癌症基金會指，奇異果屬綠色蔬果，含有黃色素在人體製造黃體素物質，可預防肺癌及攝護腺癌的形成。另外，奇異果的纖維多屬果膠，可吸附致癌物質，提早排出體外，抑制有害菌種繁殖，達到預防大腸癌的效果。

台灣癌症基金會指，奇異果所含丹寧酸也很多，屬多酚的一種，對抗病毒強而有力，能保護正常細胞表皮，使病毒無法侵入而取到養分，並含多肽強化細胞抗癌力，阻斷有害物質入侵人體。癌症治療，有噁心、嘔吐者可以吃一些未成熟生果，具有抑制嘔吐功效。奇異果含鉀量高，可平衡病人體內的電解質不平衡，因而也為癒後恢復期可食用的水果。

光是以維他命C來說，台灣癌症基金會指，等量的奇異果比柑橘高出5-10倍，比檸檬高11-13倍，比蘋果高20-80倍，通常吃一個奇異果，可獲70-80毫克的一日維他命C供應量。

台灣癌症基金會指，奇異果屬涼性食物，火氣大、常熬夜或口角起泡者，可以吃些奇異果，同時，因維他命C能使三酸甘油脂、膽固醇加速轉化為膽酸，保持血管壁的彈性，不易造成動脈粥狀變化，血管硬化及高血壓等現象。

每日攝取75毫克以上的維他命C（約一顆奇異果），可防牙周病、口腔炎，並讓食慾增加，提高免疫力，對病毒感冒、疲勞消除、促進視力健康、骨骼牙齒健全，防衰老、減少或淡化皮膚雀斑。又因其所含多種氨基酸、泛酸、葉酸、鎂和酪氨酸、銅鐵等交互作用，也具有烏髮和美容功效。

台灣癌症基金會指，奇異果所含纖維素是便秘者首選食物，其所含蛋白水解酶，可幫助蛋白質，肉類消化，阻止蛋白凝固。但由於含鉀量高，因此，腎功能較弱者，尿毒或洗腎者則建議少吃奇異果。