年節期間吃得太放縱嗎？今是開工日，有醫師幫大家規劃了年後的碳水循環菜單，利用便利超商的食物，來攝取足夠的蛋白質和膳食纖維，搭配碳水循環，輕輕鬆鬆在一周時間，回歸有型的健康生活。

減重醫師蕭捷健在臉書粉專減重醫師 蕭捷健PO文指出，他所設計的年後的碳水循環菜單，一天的其中一餐，可以這樣吃，讓每一餐都可以攝取到每公斤體重一半（30～40克）的蛋白質，再加上足夠的膳食纖維（每餐8-10克），最後再挑選優質澱粉，來決定你是高碳日、中碳水日，或是低碳日。

先以中碳水日調整體質、穩定食欲，然後進入低碳日刺激新陳代謝、回到高碳日配合運動，來進一步讓能量恢復、肌肉修復。每天養成一個新的健康好習慣，以後想要維持下去就不困難啦。

■第一天：蛋白質滿足餐，蛋白質：30.6克／中碳日。先從吃夠蛋白質開始，低糖高纖豆漿含有13.6克的蛋白質，再加上茶葉蛋的7克蛋白質與花雕醉雞腿的蛋白質10克，而地瓜也是最方便取得的優質澱粉，200克地瓜就含有5克膳食纖維，可以讓人飽到下一餐。

■第二天：元氣蔬果蛋白餐，蛋白質：33.6克／中碳日。養成照水、肉和菜、澱粉的順序進食，先喝豆漿，一口黑胡椒雞胸肉，搭配兩口田園蔬菜（要加和風醬也可以），最後以香蕉結束。飯後快走，或是找時間運動，雞肉中的亮氨酸和香蕉中的鉀離子，能幫助運動後肌肉修復。

■第三天：多元營養補給餐，蛋白質：42.9 克／低碳日。養成好習慣低碳日攝取碘來啟動代謝，在低碳日，也不要虧待自己，可以多攝取一點油脂和蛋白質，原盅厚菇燉雞湯和鴨賞，給味蕾滿滿幸福感。海藻沙拉中的海藻含有碘，同時也是Omega-3脂肪酸和維生素B12的良好來源。

■第四天：體內環保暢快餐，蛋白質：35.5克／低碳日。養成好習慣吃夠纖維質，促進腸道健康，很多人不知道蔬菜應該吃多少，其實只要記住一口肉搭配兩口菜的比例，基本上就能攝取足夠的膳食纖維。如果你攝取的纖維不足，腸道細菌挨餓，你也會感到飢餓。無加糖高纖豆漿加上香草烤雞沙拉和無加糖優格，能為你的腸道提供營養。

■第五天：運動養成餐，蛋白質：34.1克／高碳日。養成好習慣：運動前吃澱粉，在運動前攝取碳不必太擔心，這些能量會提高運動表現，而且幾乎都會在運動中消耗掉，促進運動後燃效應。沒吃澱粉，反而會消耗到肌肉。低糖高纖豆漿再加上紐澳風味烤雞熱壓三明治，為運動後的肌肉修復提供足夠的蛋白質。

■第六天：低負擔活力餐，蛋白質：29.6 克／中碳日。養成好習慣：吃抗性澱粉和omega-3有助於調整體質，降溫的飯食會轉變成抗性澱粉，御飯糰實際上是便利店的不錯選擇，不必將這些飯視為精緻澱粉。低糖高纖豆漿補充蛋白質和膳食纖維，雙蔬鮪魚御飯糰為午餐提供的omega-3脂肪酸，蒸蛋湯則溫暖可口，有助維持身體充滿活力。

■第七天：養成原子習慣，蛋白質：39.8克／中碳日。養成好習慣：成為一個有健康生活習慣的人，最後一天，以無糖高纖豆漿搭配蒜味里肌肉、蟹膏御飯團，蛋白質滿滿。記得以後都可以用低碳日來平衡平常吃下去的大餐。