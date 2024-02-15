知名的新北三重先嗇宮9日除夕抽出國運籤，是第16首的下下籤，造成熱議。台南南鯤鯓代天府10日初一也抽國運籤，廟方雖解為「中上籤」，但因詩文看起來不妙，仍引發網友疑慮。媒體人張禹宣14日在《大新聞大爆卦》強調，賴清德第一要務是半年內穩住陣腳，且沒有蜜月期，就算國民黨跟他相安無事，民眾黨也會不斷找麻煩，因為要在立法院求表現，未來反而不是藍綠對抗的問題，反而是白會不斷地跟綠產生衝突。

張禹宣提到，他近日去三清宮幫賴清德抽了一支籤，籤詩下半闕寫到「誰道機關難料處，到頭獨立轉傷神」。

張禹宣強調，所以從這些的解讀來看，「我覺得賴清德現在的問題喔，反而不是說兩岸、國際上，因為你要談兩岸國際，你要有那個能耐可以去處理。但是顯而易見地，對他而言，目前最重要的是什麼？穩住自己的陣腳！因為他半年之內沒有把這個陣腳給穩住喔，我講坦白了，他根本就沒有蜜月期！他當然不會有蜜月期啊，即便國民黨想要給他蜜月期，民眾黨也不會給他蜜月期，民眾黨從開議之前就開始在鬧了嘛！」

張禹宣指出，「所以你等著看，等到整個議會開始之後，即便國民黨跟他相安無事，但民眾黨一定會開始不斷找麻煩的！小黨要有舞台嘛，（主持人張介凡：人家也是泱泱大黨，有8票）他們現在說自己是不堪回首的過去，說自己是小黨嘛，解讀變不一樣了嘛。但不管如何，民眾黨自然而然會在立法院求他的表現，他絕對會變成賴清德的麻煩嘛！」

「所以未來反而不是藍綠對抗的問題，反而是白會不斷地跟綠產生衝突！」張禹宣強調，「所以你到底要把誰當弟兄？我覺得國際也好、兩案也好，先放著吧！先在國內好好思考，在你的閣揆人選，以及未來這三個月，在蔡政府下來、你自己上任之前，跟國民黨要保持什麼樣的關係？」

「才是賴清德，你能夠把這些籤詩給化解掉？」張禹宣直言，「因為這些籤，各位，這個籤詩不是說是鐵定的，他是跟你講你未來的狀況，有辦法化解的！所以賴清德，不要再『獨立』了，你只會『傷神』而已！」