立法院長韓國瑜(左)的左右護法引發討論，正巧新科黃捷(右)過年練習格鬥術，話題不斷。（合成圖／資料照／取自韓國瑜臉書、高市議會直播）

立法院將在20日開議，報導指出，國民黨為保護立法院長韓國瑜，已點名黨內體格壯碩的立委擔任韓的「左右護法」，前立委郭正亮就分享，真正懂武功的是藍委顏寬恒，直呼「拉不動他！」退役少將栗正傑14日在《盧秀芳辣晚報》節目談及此事時，則點名當過海龍蛙兵的江啟臣。他還提到，看到黃捷等綠委過年在練以色列防身術，覺得立院肢體衝突作秀性質居大，但開議後恐怕絕對免不了，重點是動作節制別讓人受傷。

「我覺得應該不需要這些護法！」栗正傑提到，「但是過年的期間我看電視，我覺得綠營的黃捷這些女生，竟然在練以色列防身術？比手畫腳地在那邊，我看了很好笑！覺得為什麼還沒有開始，雙方就已經準備開始劍拔弩張？藍營這邊準備找護法，然後綠營那邊開始練以色列防身術？好像準備大幹一架？我們平常有一句俗諺：到長城去看磚頭，到西安去看墳頭，到桂林去看石頭；然後到台灣立法院去看拳頭！」

栗正傑強調，「但是我覺得說，到最後總是免不了會有這種，就是搶主席台的場面，一定會再發生！（主持人盧秀芳：搶主席台、拔麥克風？）這一定會發生，但我覺得這也是作秀性質居大啦！因為畢竟來講的話，數人頭才是最重要的，就是人數，表決通過就通過了！」

栗正傑指出，但是這些政治人物為了對他的選民有所交代，他一定要再做一些激烈的肢體衝突，「但是我這邊提醒，不管藍的或綠的，大家表演就好，最好套好招數，不要說真的受傷了。」

栗正傑直言，「這是台灣立法院的一種傳統、慣例，一定會有，但是，一定要請雙方在動作上面，大家一定要保持節制，不要做出傷害。（盧：可能嗎）很可能，現在看立法院這些動作，雖然說有時候水杯丟來丟去，但是憑良心講，沒看過有一個人是真正受傷，就算是送到台大醫院去，也都是依些輕微的受傷而已。」

「手指頭夾了一下而已，沒有說什麼真正有生命危險的傷害，倒也不至於啦！」栗正傑表示，「至於左右護法，我記得江啟臣好像也是海龍蛙兵出身的？沒想到這次立法院，有這麼多海龍蛙兵出身的立法委員！」