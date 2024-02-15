年代旅遊臉書粉專14日貼出公告，要求在富國島額外支出720美元的遊客向銀行申請爭議款處理，並未明確表達退錢，讓遊客炸鍋。(圖／年代旅遊臉書粉專)

不少受害遊客看到聲明後氣得大罵年代旅遊推託責任。(圖／年代旅遊臉書)

台灣旅客遭丟包在越南富國島事件持續發酵，負責行程的年代旅遊總經理林大鈞14日晚間二度上火線說明，並揚言提告越南WinnER旅行社，然而年代旅遊卻在臉書粉專發文，表示720美元部分要自行先向銀行申請爭議款處理，讓旅客炸鍋大罵詐騙集團。

林大鈞在記者會中仍強調是雙方認知不同，認為已協議好在月底付清款項，否認未有拖欠一事，遊客損失費用會全部承擔，他再度痛批WinnER旅行社惡意綁架遊客，損壞公司名聲，揚言提告。

年代旅遊也同步在臉書粉專貼出聲明稿，緊接著又補上一篇公告，表示旅客在富國島多付720美元事件，會盡快釐清法律責任，「在此之前，若有覺得權益受損，可以先向發卡銀行要求爭議款處理」。

聲明貼出後讓遊客炸鍋，留言大罵：「說好的會處理720的部份，原來是叫我們自己去止付款項，然會變成我們和地接的金錢糾紛是嗎」、「還有人直接被丟包在台灣也要怪別人？」、「唬爛一堆，旅客的錢都已經收齊了，為何不給人家錢」、「退錢是有這麼難嗎」、「有本事就公布合約」、「錢都是你收，現在要把責任推給旅客跟地接自己協調？」、「把錢吐出來，詐騙集團」、「這是在脫產教學嗎」、「年代已列入永久黑名單」、「不退錢還好意思要消費者自己找銀行」。