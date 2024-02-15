年代旅遊因和越南地接社發生款項糾紛，導致292名台灣旅客遭丟包在富國島，年代旅遊總經理林大鈞14日晚間記者會上痛批WInnER旅行社惡意綁架遊客，揚言提告。對此後者15日凌晨也做出反擊，遺憾林大鈞仍持續抹黑，目前只希望對方付清款項。

WInneR旅行社指出，在並未收到年代旅遊欠款之際，仍秉持人道主義協助台灣旅客順利返台，且在台灣觀光署與品保協會居中協調下，於12日重新簽訂付款合約，當時林大鈞承諾絕對按時履行合約，不會延後付款。

WInnER旅行社表示，很遺憾林大鈞在晚間記者會仍持續抹黑，且因為最後一個航班是晚間7:55起飛，林大鈞還別有用心將記者會延後到晚上9點，並做出不實指控，但卻沒有任何新的說詞，加上觀光署也說明過，整起事件起因是年代旅遊積欠地接社款項，既然有台灣官方正式說法，因此也不再特地占用版面澄清，但保留法律追訴權，只希望林大鈞盡快履行新的合約，支付所有款項。

WInnER旅行社稱，目前已兩次以人道主義原則，協助將所有旅客送回台灣，且過去幾天收到的都是台灣旅客的理解與鼓勵，反而都在指責年代旅遊林大鈞先生，對此感到相當欣慰，強調只想快點拿回年代旅遊欠款，且台越雙方政府相關部門都已介入，一切就以官方協調為主。