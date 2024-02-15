台灣氣動元件大廠亞德客-KY（1590），1月31日公告第四季自結財報，累計2023年全年營收創新高達298.28億元，年增14.4%；每股純利（EPS）34.83元，也超越2021年的33.67元，再創新高；股價更是長年盤踞在千元以上，是名符其實的「千金股」。

亞德客國際集團旗下的自有品牌Air TAC，2022年在中國氣動元件市場市占率達26%，倍數於德國大廠Festo的12%，僅次於全球氣動元件龍頭日廠SMC的34%。這使得營收94%在中國市場的亞德客市值超過2000億元，董事長王世忠的身價達12億美元，台灣富豪排名第43。

儘管亞德客在中國甚至全球氣動元件市場都占據重要地位，但操盤手董事長王世忠卻非常低調，除了每年的股東會和少數慈善活動外，甚少出現在鏡頭前。據了解，今年62歲的王世忠出生於苗栗後龍，南港高工畢業後即在新北市樹林一代的鐵工廠當學徒，這時候王世忠便已展現獨特的眼光，他發現外國進口的氣動元件構造並不複雜，價格卻十分昂貴，於是興起了自己創業的念頭。

1988年，26歲的王世忠，遇到當時在貿易公司負責氣動元件業務的藍順正（現為亞德客副董事長），王世忠懂技術，藍順正懂業務，兩人一拍即合決定一起創業，合資11萬元在三重成立亞德客工業，即是今天亞德客國際集團的前身，是貨真價實的「黑手起家」。

亞德客目前是中國第二大氣動元件大廠，2022年的市占率高達26%（圖／報系資料照）

創業初期亞德客專門生產電磁閥，之後持續研發各種閥類、汽缸類產品，如今產品已有8萬多種。公司成立前幾年，王世忠幾乎以廠為家，據說當時他每年唯一的休息日就是除夕夜陪家人吃團圓飯。

看準了大陸工業發展的廣大市場，亞德客1998年前往大陸設廠，並很快在兩岸業界打開知名度，這時候王世忠卻做了一個當時看來很冒險的決定。他發現，當時同業部分加工以及代工的經營方式，很難提升毛利。為了從根本打造競爭優勢，王世忠投入3億元人民幣的資金，進行垂直整合，讓產品的自製率高達9成以上。

這個決定讓王世忠與股東間陷入莫大的信任危機，亞德客連續8年虧損上千萬元，財務報表相當難看。但王世忠仍積極發展自我品牌，堅持不做代工。也因為王世忠的遠見與魄力，亞德客的毛利率已由初到大陸時的24%，成長到5成以上。

早期大陸的氣動元件市場幾乎是日廠SMC和德廠Festo兩大品牌的天下，兩家的市占率加起來將近8成。經過連續8年虧損的整頓期，亞德客自創的「Air TAC」品牌，終於在大陸的氣動元件市場占有一席之地，如今早就超越Festo，成為中國第二大氣動元件大廠。

亞德客的客戶包括台積電、比亞迪、豐田等世界大廠，股價長期在千元以上。（圖／報系資料照）

2010年亞德客國際集團回台上市，就被視為「機器人概念股」，股價屢創新高，並常年盤踞在千元以上，是台灣傳產業少見的「千金股」。

此外，王世忠是個自律甚嚴卻對員工很大方的老闆，兩岸亞德客員工的薪資都比同業高出一大截。一位亞德客浙江寧波廠的台籍幹部表示，王世忠從來不收禮也不送禮；此外，他對員工的要求是「品德第一」，只要幹部中證實有「養小三」之類的桃色事件，一律二話不說直接開除。

王世忠其實在大陸市場吃過不少悶虧，譬如產品被山寨。不過王世忠身上那股不服輸的堅毅韌性，以及堅持做對的事的性格，也帶著他和亞德客一次次走過難關、走向巔峰。

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