今天開工日清晨氣溫仍偏低，最冷在新竹10.7度，白天各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島及北部山區有零星短暫雨；晚上鋒面通過接著東北季風增強，北部及東北部明顯轉涼有雨，今白天北部高溫28度，到了明天只剩下16度，降幅達12度；周六（17日）天氣就轉好回溫。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，白天在陽光下溫暖舒適，今各地氣溫：北部11至29度、中部12至30度、南部12至31度、東部11至30度。

明天東北季風南下，迎風面雲量增，北海岸、大台北及東半部轉有局部短暫雨；北台灣明顯轉冷，氣象署預報今白天高溫28度，到了明天只剩下16度，降幅達12度，其他地區高溫也降，影響相對較小。

最新模式模擬顯示，周六東北季風減弱，天氣好轉、氣溫回升；周日至下周三（18至21日）受高壓迴流影響，天氣晴朗，白天暖熱如春，日夜溫差大。