陳姓男子在4年前花了2250萬元買下台北市精華地段的房屋，但裝修時經鎮檢鑑定房屋氯離子含量超標是海砂屋，陳男提告要求退還房屋且賣方須還錢，一審判賣房返還2250萬元，二審台灣高等法院判決陳男返還房屋後，賣方還2250萬元，且須賠償買賣過戶辦理的契稅等費用2萬多元。可上訴。

陳姓男子提起訴訟主張，他透過仲介人員買下台北市天母一間房屋，在2021年2月27日與吳姓屋主簽訂不動產買賣契約書，約定價金為2250萬元，他依約給付買賣價金及辦理交屋完畢後，他裝修時發現房屋頂板樑柱有多處混凝土掉落，鋼筋裸露、斷裂及嚴重鏽蝕。

陳男說，該房屋也有多處滲漏水及頂板大範圍修補痕跡，經台北市結構工程工業技師公會鑑定房屋氯離子含量平均值為1.0748㎏／m³，超出現行國家標準值0.15㎏／m³、系爭契約約定標準值0.6㎏／m³甚多，陳男提告要求他退還房屋後，吳返還購價金。

台灣高等法院認為，陳男裝修過程中才發覺系房屋為海砂屋，距離交屋尚不足4月，並未明顯異於一般購屋常情，且發覺後旋即告知吳此事，陳男可以不動產買賣契約規定解除契約，請求吳返還買賣價金2250萬元，並須賠償辦理買賣過戶時的建物印花、契稅等2萬多元。