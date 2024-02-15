國民黨高雄市議員白喬茵日前在IG貼出泳裝照，大秀好身材，讓不少網友噴鼻血。同黨新北議員戴湘儀也趁著昨（14）日情人節，PO出坐在泳池旁的照片，也讓一眾網友看傻眼，直喊「太辣了」。除此之外，國民黨發言人柳采葳則是穿上小露事業線的白色禮服，連立委徐巧芯看到都忍不住喊「仙女」。

戴湘儀昨在臉書表示，聽說情人節是大家曬照放閃的時間，「我不知道什麼時候才有機會放閃，但曬照還是可以的，我的泳裝應該算是非常保守，還有袖子跟高腰褲」。從照片可以看到，相較於白喬茵，戴的泳裝確實偏向典雅風格。

對於戴湘儀放美圖，網友則紛紛表示，「這套泳衣很有質感，雖然看起來不像泳衣，但是湘儀穿起來就是好看」、「不禮貌但美呆勒」、「可以先當大眾情人！」、「沒說不知道是泳裝」。

而柳采葳則是手拿捧花，身穿白色長禮服，她說到「祝所有人遠離渣男渣女，願所有人都能找到靈魂伴侶陪伴左右，有情人送個話給情人，沒情人買個花給自己，不只情人節要快樂，每天都要歡樂」。

另白喬茵之前穿火辣比基尼的照片，也吸住大量網友眼球，截至15日上午7點左右，已經有近5000人按讚，258則留言。