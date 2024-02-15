藝人梁以辰拍長相甜美拍廣告出道，在《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」單元中表現出色，被封為「狼人殺女神」。出道以來鮮少傳出緋聞，但卻在14日情人節這天疑似認愛，甜蜜PO出與另一半相擁合照，不少星友也紛紛留言祝福。

2月14日是西洋情人節，許多情侶會相約共度兩人時光，而梁以辰則在晚間突分享與一男子的放閃照，兩人穿著灰色系情侶裝，照片中男子側臉背對著鏡頭，他同時一手輕撫著梁以辰的頭髮，讓女方看著鏡頭留下燦爛笑容，她並在貼文寫下「快樂去愛與被愛，情人節快樂」。

貼文中，雖未讓男方的身分曝光，但有不少星友「微風女神」郭源元、本本、張立東、温貞菱、林旳希、黃宏軒、藝人KID均開心留言，都似乎已為彼此關係寫下註解。而好友陳敬宣則點名「這個背影怎麼有點像@ryan_lin___」，該帳號則是《女人我最大》的髮型老師RYAN，疑似曝光男方身分。