民進黨立委「萬老師」郭昱晴近日透露，曾見到過立法院長韓國瑜，對方待她相當親切，稱讚她「像大學生一樣年輕」。對此，資深媒體人董智森認為，由於民進黨人數過半，且立法院長是國民黨籍，找他麻煩就是找自己麻煩，所以未來的立法院會更和諧。

郭昱晴在選戰期間曾拍片調侃韓國瑜，她日前與同黨立委范雲等人做袖珍手工花教學時，范問她，若是韓國瑜來學是否會教他？郭回「會」，並透露，她有碰到過韓，韓其實是個很親切的人，韓當時還牽著她的手，說「我以為妳是哪個大學生，這麼年輕」。

董智森昨（14）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》，韓國瑜當立法院長，立法院會更和諧是必然的，因為現在民進黨執政，國會人數比較少，若是去鬧院長、導致他不表決議案，根本是自找麻煩，因此董研判，未來對韓示好是民進黨比較好的方式，此外，他們也可能在預算審查時，與國民黨協商。事實上部分綠媒主播近日也透露以往曾訪問韓國瑜的經驗指出，韓私下很和氣，並提醒綠委在新會期「要非常小心」，因韓很能收攏人心，就算是被視為「咆哮哥」的民眾黨立委黃國昌也會被收服。

不過，董智森也坦言，立法院的運作方式是很多東西要協商，且國民黨沒有過半，不是像外界想像，只要當院長，國民黨就能追查過去政府的爭議，這恐會讓很多人對韓國瑜失望，因此他呼籲，外界應該給韓時間表現。