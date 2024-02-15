33歲女星徐冬冬擁有E級上圍，被封為大陸第一美胸，去年8月她驚喜宣布與大她15歲前男友尹子維復合，收獲不少網友祝福，而尹子維也時不時發文放閃，甜蜜的互動羨煞眾人，昨(14)日適逢情人節，他也發文曬出巨大鑽戒圖，引發網友猜測：「尹子維這是再次求婚徐冬冬了嗎？」

徐冬冬2018年公開認戀胡燕妮的兒子尹子維，但交往不到1年便分手，直到2022年底尹子維突然發文說：「還是好喜歡冬冬啊。真的希望她越來越好。」坦言有意重新追求舊愛，經過8個月努力後，徐冬冬曬出牽手照放閃說：「我們嘗試再次走在一起，用心對待彼此。謝謝大家」，承認和尹子維複合，外界也有紛紛恭喜小倆口。

如今適逢情人節，尹子維再度發文放閃：「聽說徐總喜歡這個品牌！我不是戀愛腦！但是關於徐總的你們說什麼都好！情人節快樂！」，並曬出超大鑽戒圖，頓時閃瞎眾網友，大家猜測尹子維打算再次求婚徐冬冬，據港媒《東網》報導，早已認定徐冬冬為終身伴侶的尹子維，自去年成功復合後，更加想盡快成家立室，他為了表示誠意已花逾百萬港元買下巨鑽，並向徐冬冬提出訂婚，至於何時舉行婚禮，因兩人一直工作繁忙，故暫時未有婚期。

事實上，擁有美艷外型及火辣身材的徐冬冬，她2016年在網劇《餘罪》中因飾演大哥的老婆，而「大嫂」的稱號也從戲裡延燒到戲外；之後拍攝《西虹市首富》擔任「冷萌女特工」莎莎一角，該部電影上映後獲得相當好的成績與評價，更讓徐冬冬因此一炮而紅，票房更高達25億元人民幣（約新台幣111億）。