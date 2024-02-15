IKEA販售的商品琳瑯滿目，一名女子一直很喜歡IKEA的絨毛娃娃，昨到賣場本想購買黃金獵犬娃娃，卻被吊牌上的QR Code吸引，掃描後進入動物領養網站，一排待領養的狗和貓讓她超級心動，直呼絨毛娃娃上有隱藏彩蛋，沒買娃娃卻激起想養寵物的慾望，IKEA的作法讓許多網友讚暖心。

原PO昨（14）日於《Dcard》指出，每次去IKEA都會被玩具區的絨毛娃娃吸引，鯊魚和黃金獵犬都是她的最愛，礙於售價太高讓她遲遲沒有入手，直到昨下午和男友再度到賣場看到推出優惠活動，原價699元，特價499元，兩人開心地挑選。

但男友蹲在黃金獵犬的娃娃堆很久，似乎在用手機拍照，她好奇走過去看，發現每隻黃金獵犬娃娃個吊牌上面都有QR Code，兩人用手機掃描後進入動物領養網站，見許多待領養的狗和貓，其中一隻讓她超級心動想領養回家，直呼「IKEA絨毛娃娃上有隱藏彩蛋」，黃金獵犬娃娃沒買，卻激起想養寵物慾望。

IKEA黃金獵犬絨毛娃娃上的QR Code為全國動物收容管理系統，欲飼養人可選擇要養貓或狗的品種，根據自己的所在地選擇最近的收容所。貼文曝光一票網友大讚IKEA的作法很暖心、很有愛，不僅達到販售商品的目的，也幫助動物。